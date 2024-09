Diego: un crimen por intolerancia por el que su familia sigue clamando justicia desde el barrio Santuario, en Barranquilla

“Diego era papá de dos hijos, uno está en estudiando en la universidad en Cartagena y la hembra se encuentra acá en Barranquilla terminando el colegio. Lo que a uno le da mucha impotencia es la inoperancia de la justicia, porque el asesino de mi hijo fue capturado, pero lo dejaron libre y sigue por el barrio como si nada hubiera pasado e incluso nos ha amenazado, pero nada pasa. Ese hombre es conocido como El Pequeño y sigue matando gente , porque antes de asesinar a mi hijo no tenía ni un mes de haber salido de la cárcel porque había matado a otra persona. Si no lo detienen, va a seguir asesinando gente solo porque le da la gana”, asegura.

“Esto no es justo, que a mi hijo me lo asesinaran de esta manera. Él vendía dulces, ayudaba a la gente, pero en su historial ante la justicia no tenía ningún tipo de anotaciones judiciales, él no era delincuente”, reiteraba una y otra vez.