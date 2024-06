Dos mujeres han sido asesinadas este fin de semana en Atlántico: autoridades investigan

Los asesinatos de las mujeres no se detienen en el departamento del Atlántico, pese a las campañas que adelantan las autoridades locales y de Policía. Este fin de semana se han conocido dos casos en los que mujeres han perdido la vida en acciones violentas: uno en el municipio de Baranoa y otro en el sur de Barranquilla.

“Uno no sabe al fin qué fue lo que pasó porque solo se escucharon los disparos y luego salieron gritando que había muerto, pero hoy en día uno ya no sale de la casa cuando se dan esas balaceras porque siempre termina uno fregado”, dijo una mujer que prefirió no revelar su identidad.