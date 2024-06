Imágenes de horror: las marcas que secta satánica dejó en Antioquia con el crimen del niño Maximiliano

La casa está rodeada de árboles, bordeada con una extensa malla, y los pasillos quedan a la vista de todo el que pase por el frente, aunque a nadie le gusta fijar la mirada sobre ese sitio. Uno de los fieles de Carmona Ramírez, cuya identidad se omite por petición propia, recordó que en ese espacio lo obligó a tener sexo con dos hombres y le perforó un testículo para extraerle un líquido amarillo: “Yo no quería, me llené de mucho temor y me resigné. Él me forzó. Las torturas fueron extremas. Jugaba con mis testículos”.