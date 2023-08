El Hospital de Riohacha está en riesgo de que le corten la luz si sus directivos no pagan los servicios

Pero el Instituto de Tránsito y Transporte de Riohacha, no es el único que le debe a Air-e es la empresa que suministra el servicio de energía. SEMANA conoció que en total son 67.554 los deudores morosos, solo en esa ciudad.

Esas 31 entidades adeudan en total 3.380 millones de pesos. Y el que más debe es el Hospital de Riohacha, que debe 1.700 millones de pesos. Aunque presta servicios de salud vitales, esto no puede ser una excusa, para asumir las responsabilidades económicas , pues en caso tal de que Air-e decida cortar el servicio, el gerente y responsables del presupuesto deberán responder por las afectaciones que tal decisión derive. Este medio conoció que se han buscado desde el año 2020 múltiples acercamientos que pretender llegar a acuerdo de pagos, pero no han sido provechosos.

Increíble, por no pagar los recibos de la luz le cortan el servicio de semáforos a Riohacha, así solucionaron el problema

La suma que adeudan a la empresa de energía supera los 161 millones de pesos. Ese valor es el reflejo de un cúmulo de incumplimientos por 77 meses. Lo que es equivalente a más de 6 años. “Desde el 2016 no han pagado ser servicio y desde que nosotros llegamos, 2020 no hemos visto voluntad de pago”, dijo una alta fuente de la compañía a este medio.

Fermín de la Hoz, gerente jurídico de Air- e manifestó que desde el 2020 hasta la fechas se realizaron más de 60 visitas tratando de llegar a acuerdos de pagos, pero todos fueron infructuosos, por esa razón no hubo más opción que desde el sábado 12 de agosto se suspendiera el servicio de energía en los siete semáforos principales de la ciudad.

Esa medida llamó la atención de los entes de control por lo que requirió la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no era comprensible que una entidad pública se negara a cumplir con su obligación de pagar los servicios públicos. Ley 142 del 94 obliga a que las entidades del sector público destinen recursos para pagar la energía eléctrica, si no lo hacen no solo son objetos de sanción, sino que además los funcionarios responsables serán investigados disciplinariamente e incluso podrían ser destituidos además de acarrarles multas económicas.