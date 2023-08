Increíble: cientos de personas resultaron estafadas por grupos de Whatsapp en La Guajira; les pedían $50 mil diarios

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las víctimas habrían sido engañadas por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En ese sentido, las víctimas comenzaron a depositar cifras que superaban los 50 mil pesos diarios. Ese mismo día, en horas de la noche, los grupos de WhatsApp fueron bloqueados y, hasta el cierre de esta publicación, aún no hay nadie que responda por el dinero transferido.

Estafas con el SOAT

Así las cosas, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se ha vuelto objeto de muchas discusiones, ya que los conductores alegan que es un impuesto muy costoso, mientras que el gremio de las aseguradoras alega que no está siendo viable por la evasión, además del fraude que se comete por el uso indebido de dichas pólizas.

Los motociclistas son los principales infractores en lo relacionado a no adquirir el SOAT. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El otro punto clave para sospechar es que no hay un muro de pago con los logos correspondientes al pago ‘seguro en línea’ con el que cuentan los sitios autorizados . Por el contrario, solo hay formularios o chats en los que se redirige su información a WhatsApp.

Ya en conversación con un “asesor”, se le dice al interesado que solo se puede pagar por transferencia electrónica a través de cuentas como Nequi, Daviplata o Bancolombia a la mano, otra razón de fuerza para no continuar con el proceso, debido a que las aseguradoras son empresas legalmente constituidas y tienen cuentas empresariales, por lo que no debería ir el dinero a un particular.