En Soledad, Atlántico, reina el hampa: asesinan a mujer en un ataque a bala por el no pago de una extorsión

Las extorsiones en el municipio de Soledad, Atlántico, se encuentran al colapso pese a que desde la Policía Metropolitana con apoyo de la Alcaldía Municipal siguen realizando esfuerzos para mejorar el orden público. La nueva víctima del no pago de una extorsión de un establecimiento comercial es la mesera de una restaurante de comidas rápidas en el barrio Los Cedros de esta población.

“Mi hermana, como toda mujer trabajadora, se vino para buscar nuevos empleos que le ayudaran con sus hijas. Era muy alegre, bastante querida por todos. No es justo lo que pasó, son personas malintencionadas. En Soledad el tema de la seguridad no está controlado. En cualquier lugar o negocio llegan y pueden acabar con la vida de inocentes”, dijo el joven desde las afueras del instituto forense.

De igual manera, expresó que: “Mi hermana se levantaba como cualquiera a trabajar y de repente ya no está. Me llamaba siempre por videollamada para que hablara con mi sobrina, estábamos en contacto en todo momento. Le decía que siempre iba a estar para cuando me necesitara”.