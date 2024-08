“Es impagable”: Efraín Cepeda, presidente del Senado, arremete contra la valorización entre Barranquilla y Cartagena

“Más de 70 kilómetros de la vía Cartagena-Barranquilla (de 109,9 km), está sin doble Calzada. Es decir, más del 65% de la vía NO es de doble calzada, sin embargo la estructuración del cobro de valorización supone doble calzada completa”, indicó.

“Esta valorización no cumple con el principio Constitucional de NO retroactividad de los tributos, dado que lo establecido por la ley entra en vigencia después de la entrega de la construcción. Gran parte de la vía se estableció en una sola calzada y, otro tramo lleva más 40 años construido”, agregó.

“Ya en la región Caribe estamos recibiendo una expropiación con los recibos de energía eléctrica, donde no tenemos soluciones reales. Encima de esto el cobro de valorización, se realiza en momentos de baja capacidad de pago de los departamentos del Atlántico y Bolívar. Aquí se afectan colegios, hospitales, universidades y viviendas en los municipios y distritos de: Cartagena de Indias, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo”, dijo el político.

Cepeda también expresó: ”¿Qué es lo que hemos hecho los habitantes de Atlántico y Bolívar, que votaron por este gobierno, y hoy sufrimos las tarifas más confiscatorias de energía y encima viene un gravamen confiscatorio también? Aquí la defensa no es para los ricos, es para los que no pueden pagar, que no están al pie de la carretera sino a 5 km, en proyectos de interés social”.