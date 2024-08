Homicidios desbordados en Soledad, Atlántico: así asesinaron al conductor de un motocarro en Villa Estadio

Crímenes en Soledad, Atlántico, no cesan. Asesinan a motocarrista en Villa Estadio, las autoridades investigan lo sucedido. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bv9qDuqgKj

“Los atracos en Villa Estadio es una cosa de locos y ahora uno no puede ni salir a las calles porque en cualquier momento se dan estos atentados que van matando gente y las balas le caen al que quieren matar y al que no. La seguridad colapsada, pero por acá no se ve a la alcaldesa”, dijo el hombre, que es ingeniero industrial de profesión.