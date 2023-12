La ameba “come cerebros”: ¿adiós a las piscinas y jacuzzis? Expertos explican, tras el caso de la niña colombiana revelado por SEMANA

El parásito

El agente infeccioso se conoce como Naegleria Fowleri . La literatura científica explica que se trata de una ameba de vida libre, es decir, aquella que no necesita de un hospedador para obtener nutrientes o sobrevivir. Se desarrolla en ambientes húmedos, aguas cálidas o termales que alcanzan temperaturas de hasta 46 grados centígrados y puede sobrevivir por períodos cortos a temperaturas aún más altas.

“En Colombia no son muchos los casos de map; solo tres han sido bien documentados (Martínez 1992, Castaño 1995, Nicholls 2003). Este (el de Stefanía Villamizar) sería el cuarto”, agrega Contreras.

Y añadió: “Existen casos donde no se sospecha como diagnostico la meningitis amebiana primaria, la encefalitis amebiana granulomatosa, ni las lesiones cutáneas causadas por amebas de vida libre; no se debe olvidar, por ejemplo, que pacientes con o sin inmunosupresión previa pueden contraer infección con estas amebas. Muchas veces los intensivistas y neurólogos tienen que ingeniárselas para descubrir la causa de una meningitis, entonces es importante tener el origen amebiano en cuenta, como diagnóstico diferencial”.

“Si un paciente tiene una meningoencefalitis y no se conoce el diagnóstico acertado, el tiempo es oro y debería realizarse análisis profundos del líquido cefalorraquídeo, inclusive una biopsia cerebral”, sugiere el neurocientífico.

¿Cuál es el tratamiento?

Lo más preocupante es que a nivel mundial no existe un tratamiento que combata la infección. Una vez el parásito entra en la persona, la víctima tiene un 95 % de probabilidad de morir.

El parásito alberga en aguas estancadas, piscinas, jacuzzis, ríos, lagos, etc. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Hay que dejar de utilizar las piscinas?

“Tenemos la certeza que aunque letal, la Naegleria no es uno de los peligros que mas debería preocuparnos. Es más facil perder la vida por otra causa. Sin embargo, ahora que la conocemos si que es cierto que no debemos ignorarla. Existen casos donde ha aparecido incluso en piscinas que aparentemente cumplían con todos los niveles de seguridad. Por, tanto la recomendación mas importante es cumplir estrictamente con los protocolos de limpieza de las piscinas sin faltar ningún solo día”. Además de esto, es muy importante que si se sumerge la persona dentro del agua, debe evitar que la misma entre por la nariz. También evitar ingresar a aguas estancadas de temperaturas altas”, indicó William Contreras.

“En cuanto a las personas, lo ideal es evitar nadar y bucear en lugares de aguas dulces cálidas, especialmente en verano. Esto incluye lagos, estanques, ríos y aguas termales. Si no es posible evitarlo, entonces hay estrategias que pueden minimizar el riesgo como: no sumergirse o zambullirse, ocluir la nariz en caso de hacerlo, no excavar sedimentos, especialmente en lagos poco profundos, es ahí donde usualmente está el parásito”, agrega Alejandro Díaz.