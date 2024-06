Las zonas del Atlántico que no tendrán el servicio de energía eléctrica, este lunes 23 de junio: consulte si está su barrio o municipio

La empresa que comercializa la energía eléctrica en el departamento del Atlántico dio a conocer este domingo 23 de junio de 2024, que para este lunes 24 de junio, varios sectores no tendrán el servicio.

Dieron a conocer que los usuarios van a tener breves interrupciones en el servicio eléctrico de 7:20 a.m. a 7:50 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. en los sectores: El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto, Cavica; de la calle 21 a la calle 30 entre carreras 14A y 15A (La Floresta), de la calle 21 a la calle 30 entre carreras 15A y 17 (San Antonio) y de la calle 15 a la calle 19 entre carreras 16 y 17 (Pumarejo).

La empresa Air-e trabajará en mantenimiento y cambio de elementos de red en el circuito Suan para lo cual será necesaria la suspensión de energía en los horarios y sectores: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el municipio de Santa Lucía, el corregimiento Algodonal y la vía Santa Lucía - San Cristóbal.

Trabajos en Barranquilla

En sectores del barrio Siape, usuarios tendrán suspensiones temporales en el servicio por adecuaciones de redes en los horarios: de 8:09 a.m. a 10:04 a.m. en la calle 85 con carrera 84, de 11:05 a.m. a 1:00 p.m. en la carrera 86 con calle 83B, de 2:00 p.m. a 4:05 p.m. en la calle 83 con carrera 75D, de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. en la calle 80 con carrera 74, y de 5:05 p.m. a 5:55 p.m. en la calle 80 con carrera 73.