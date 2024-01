“No se trata de pagar para que no maten, es transformar a la juventud construyendo atletas”: concejal barranquillero arremetió contra el gobierno por Juegos Panamericanos 2027

Por razones que aún se desconocen, el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con lo pactado porque los organizadores no recibieron los primeros 4 millones de dólares. Como consecuencia, decidieron cancelar a Barranquilla como sede de las justas.

“ Un país se convierte en potencia mundial para la vida cuando le apuesta al deporte, a la cultura, a la innovación. Un joven que practica un deporte se lo quitamos de las manos a la delincuencia. No es pagar para que no maten, es apostarle la transformación de la juventud construyendo atletas de élite en Barranquilla y Colombia perdería muchísimo. Vamos a desaprovechar una oportunidad histórica de tener los Juegos Panamericanos”, señaló el cabildante por el partido Cambio Radical.

La respuesta del alcalde

“La plata está, los recursos están. Hubo un impase en Hacienda Pública. Debieron girarse cuatro millones de dólares el 31 de diciembre y no se hizo un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no, no se hizo aun cuando ya tenía la orden presidencial. La plata se tiene completa, se tienen los ocho millones de dólares, ya se está trabajando. Acabo de hablar, insisto, con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el Gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación”, informó el alcalde.