Senador Carlos Meisel se suma a la marcha del 23 de noviembre contra Petro: “Un argumento para marchar tiene que ser la valorización”

La convocatoria ha ganado fuerza en diferentes regiones del país , con el apoyo de organizaciones políticas, sociales y ciudadanos que sienten que sus intereses no están siendo representados.

“ Un argumento más para marchar el 23 de noviembre contra Petro tiene que ser la valorización entre Barranquilla y Cartagena. Vamos a marchar por la no valorización”, detalló Meisel en el video.

Resistencia al cobro de valorización

Durante este encuentro, la ministra explicó que los recursos recaudados por el cobro de valorización se destinarían a financiar proyectos viales 4G en los dos departamentos involucrados, una de las principales obras de infraestructura en desarrollo en la región. Sin embargo, esta explicación no logró aplacar el malestar de muchos ciudadanos, quienes siguen rechazando la medida.

La entidad aseguró que este mecanismo de financiación no es algo nuevo, sino que es un instrumento legal utilizado en el país desde 1921, bajo una ley aprobada por el Congreso de la República. No obstante, a pesar de su origen histórico, el mecanismo fue suspendido temporalmente en 2003 y no fue reactivado hasta 2016, cuando se retomó en algunos proyectos de infraestructura.