Súplicas, pánico y oraciones; video saca a la luz los angustiantes momentos durante vuelo a Barranquilla

Latam, que era la aerolínea encargada del vuelo LA4136, aseguró que el capitán fue el que decidió cambiar el destino a último momento debido a los fuertes vientos que se estaban presentando en la capital atlanticense. Además, indicó que no tuvieron ninguna afectación.

Este no es el primer vuelo rumbo a Barranquilla que presenta este tipo de emergencias durante la semana, pues, el pasado martes, un avión de Avianca no pudo aterrizar en esa ciudad por las críticas condiciones meteorológicas, ya que una onda tropical generó vientos cercanos a los 70 kilómetros por hora.

“Lo de Barranquilla no es nuevo, pero sí un evento que ahora es más frecuente. No he visto imágenes, pero pudo ser un tornado. Se presenta en estos meses de mitad de año por la confluencia de aire supercaliente y seco de tierra firme, con masas húmedas y más frescas viniendo del mar. Es una bomba meteorológica”, sentenció.