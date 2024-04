A punta de disparos delincuentes siguen extorsionando a comerciantes en Kennedy, en Bogotá: “Estamos a merced de la delincuencia”

La extorsión se sigue afianzando como el principal problema de seguridad que hay en Bogotá. Los comerciantes están atemorizados, llenos de susto y temiendo por sus vidas por culpa de unos delincuentes que con llamadas, videos, mensajes amenazantes y hasta con disparos los están extorsionando y robándoles por completo la tranquilidad.

Ese es el caso de comerciantes de por lo menos nueve barrios de la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país, a quienes los delincuentes los tienen amenazados de atacar contra su vida y la de sus familiares si no acceden a pagar altas sumas de dinero que pueden llegar hasta los 15 millones de pesos.

SEMANA, en diálogo con algunos de los comerciantes afectados, conoció cómo es el modus operandis de estos criminales. “Estos delincuentes hacen inteligencia. Van hasta los comercios, identifican a los dueños, el tipo de mercancía que venden, quiénes son sus familiares y posteriormente por mensajes de WhatsApp empiezan a llegar las amenazas”, dijo una fuente.

Los delincuentes graban los videos disparando a los comercios y lo envían a las víctimas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En los mensajes que envían por medio de la aplicación de mensajería, los delincuentes, irónicamente se muestran cordiales, pero al mismo tiempo atemorizan a sus víctimas diciendo que son integrantes de la estructura criminal conocía como Satanás.

“Saludos y bendiciones de parte de la organizacion por aca le estamos asiendo el llamado de la mejor manera para que tengamos un dialogo y lleguemos a un acuerdo pacifico y nos apoye la organizacion por aqui le habla PEDRITO cabecilla de los satanas no queremos arremeter en contra de ustedes igual que les paso anoche en horas de la madrugada a sus vecinos de la cervecera por no atender nuestro llamado no andamos con juegos negocio que le hagamos el llamado y no respondad lo atacamos o le hacemos un derramamiento de sangre les aconsejo que se acesoren y sepan quienes somos toda la zona la llevamos nosotros y todos se tienen que alinear. (sic)”, son los mensajes que llegan a las víctimas, así tal cual con errores de redacción y ortografía.

Si los comerciantes se niegan a pagar las extorsiones, los delincuentes proceden en horas de la madrugada a disparar a los comercios cuando están cerrados y graban videos cometiendo este acto delictivo, y posteriormente envían las imágenes a sus víctimas amenazándolos con lo que les puede pasar si insisten en no cancelar la extorsión.

“Ya hay comerciantes que han cerrado, otros han entrado en pánico, están bastante preocupados, no saben qué hacer. No hay apoyo de las autoridades, el alcalde no se ve por ningún lado, el secretario de Seguridad no reacciona. No se lleva un consejo de seguridad a la zona en apoyo de los comerciantes que están siendo amenazados. Estamos a merced de la delincuencia. Estos grupos se hacen pasar como Satanás y El Tren de Aragua”, dijo la fuente.

“Las sumas que cobran son bastante altas, la gente no tiene cómo pagarla, por lo tanto están cerrando los negocios y abandonando el sector. No sabemos qué hacer porque no hay apoyo ni de los grupos de inteligencia, ni del Distrito”, agregó.

Los comerciantes que sí acceden a pagar, se convierten en punto blanco de los delincuentes y cada mes son extorsionados.

“El comerciante, desesperado, entra en una negociación con ellos, y la cuota queda oscilando entre 3 a 5 millones de pesos, de 15 millones que piden”, precisó la fuente.

Estas extorsiones se están presentando en el mismo sector y los alrededores donde hace un mes asesinaron a un comerciante en un frigorífico en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 13, en el barrio Valladolid. El hombre asesinado en su momento fue identificado como José Arquímedes Bueno.

La víctima estaba siendo extorsionada. | Foto: AFP

Tras este caso, la extorsión en vez de desaparecer, se ha disparado en el sector y los comerciantes claman medidas urgentes por parte de las autoridades. Los barrios afectados son Andalucía I y II, El Vergel, Villa Liliana, Tintal, Santa Catalina y Visión de Colombia.

“En esos barrios los comerciantes ya no quieren estar ahí. Dicen que ‘si nos van a matar’ para qué nos vamos a quedar”, mencionó la fuente, quien espera que muy pronto las autoridades les regresa la tranquilidad a este sector que hoy está azotado por la criminalidad.

El concejal de Bogotá, David Saavedra, quien ha estado acompañando a los comerciantes víctimas de extorsión, se refirió frente a esta problemática que está sucediendo en Kennedy y en toda Bogotá.

“Tenemos que evitar que la extorsión se convierta en una sentencia de muerte para los comerciantes de Bogotá. Según cifras de la Alcaldía y de la Policía, la extorsión está creciendo en más de un 75 %, en comparación con los tres meses del año anterior. No podemos permitir que este flagelo siga avanzando en la ciudad”, dijo el cabildante.

Concejal David Saavedra | Foto: Concejo de Bogotá

Hay que mencionar que en las últimas horas, gracias a las continuas labores del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la captura de tres personas, quienes se hacían pasar como integrantes del Tren de Aragua y tenían atemorizados a los comerciantes en la capital del país.

Entre los delincuentes capturados se encuentra su principal cabecilla, alias Brayan, a quien le figuran 30 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de daño en bien ajeno, abuso de confianza, hurto calificado, falsedad en documento público, estafa, emisión y transferencia ilegal, acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de tres delincuentes que se hacían pasar por el Tren de Aragua para extorsionar a comerciantes en la ciudad. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por otra parte, también fue capturada alias La Negra, quien es la compañera sentimental de Brayan. Le figuran dos anotaciones por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. Entre los capturados también está alias Mechas.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, estos delincuentes intimidaban a sus víctimas mediante llamadas, videos, audios, mensajes de WhatsApp y videollamadas con mensajes amenazantes, en los que exigían entre un millón y cinco millones de pesos para permitirles el ejercicio de la actividad comercial.