Alcalde Galán revela que la extorsión ha aumentado más de un 70% en Bogotá: “Es un problema grave que tenemos”

“Este es un delito que es complejo porque el delincuente le dice a la víctima que no puede denunciar, entonces el sub registro puede ser significativo y hay muchos casos que no conocemos, por eso estamos trabajando para ganar confianza en la ciudadanía, que entiendan que si nos aportan la denuncia vamos a tener muchas más herramientas para poder enfrentar a los delincuentes y capturarlos”, dijo Galán.

En ese sentido, de acuerdo con el alcalde, “hemos visto un aumento de la extorsión, a la fecha ese aumento es superior al 70 % en Bogotá comparado al año pasado, pero esto me refiero, es a los casos denunciados, y esto tiene que ver con ese esfuerzo grande que estamos haciendo con la denuncia, porque lo importante para nosotros es conocer todos los casos, y si eso implica un aumento en las denuncias, pues es mejor para nosotros para conocer la información completa, porque si se reduce la denuncia, pero sigue el hecho, no nos sirve”.

El relato de uno de los vendedores amenazados, quien no quiso revelar su identidad por seguridad, señala que “recibo hasta 30 llamadas en un día, todas de números telefónicos diferentes; insisten e insisten y por miedo no me atrevo a contestar. Me da mucho temor abrir mi negocio porque pueden atentar contra quienes allí trabajamos”.