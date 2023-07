Urgente: alerta de posible explosivo en la calle 127 con carrera 7 de Bogotá. Hay problemas en el tráfico y las autoridades están en el sitio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a lo sucedido y al empresario, sin embargo, no asumió ninguna responsabilidad y, en cambio, culpó al Gobierno nacional y a la justicia. “La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! ¡El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, aseguró la mandataria local.