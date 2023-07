Atención: tutela le da la razón al concejal de Bogotá Luis Carlos Leal y le ordena a la Alianza Verde darle aval para la alcaldía

Según dijo, supuestamente la mandataria local y la congresista han pedido que lo saquen a él y a otros políticos que les han hecho oposición a López desde del partido. “Directamente, de la alcaldesa, hace mucho no sé nada, pero sí tengo conocimiento de reuniones de altas directivas del partido Alianza Verde, la orden de la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, es “no quiero verlos quemados, quiero verlos muertos políticamente hablando”, refiriéndose a cuatro personas dentro de la Alianza Verde entre los cuales estoy yo. Lo he dicho en diferentes escenarios, no tengo por qué ocultarlo. No es la primera vez que la senadora tiene ese tipo de comportamientos hacia mí o hacia nosotros”, afirmo el concejal.