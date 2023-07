Luis Carlos Leal se fue de frente contra Claudia López y Angélica Lozano; habló de clientelismo, presunta corrupción y denunció que han pedido su cabeza

Para nadie es un secreto que las relaciones en la Alianza Verde están fracturadas. La encuesta que contrató el partido con el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para definir candidato terminó de romper todas las grietas y generó mayores roces, especialmente, porque internamente varios consideraban que el propósito desde el comienzo era precisamente no tener un candidato propio.

Uno de los precandidatos era el concejal Luis Carlos Leal, quien curiosamente ganó una sección de la encuesta en la que solamente se medían los tres precandidatos del partido. El concejal reclama que si se hubiera aplicado el mismo mecanismo que en otras ciudades hubiera tenido el aval. Leal obtuvo el 22%, Lucía Bastidas el 15% y María Fernanda Rojas el 12%.

De todas maneras la decisión fue distinta, por eso, el cabildante cree que hay intereses detrás de las determinaciones que se han tomado en el partido y que tendrían incidencia con la oposición que le ha hecho a la alcaldesa Claudia López.

SEMANA: Finalmente, se conoció la encuesta que contrató la Alianza Verde para escoger candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿cuál es el balance?

LUIS CARLOS LEAL (L.L): Es lamentable que el partido, habiendo acabado de tener en las últimas elecciones regionales en mayor número de alcaldes, gobernadores, concejales y ediles electos en todo el país, hoy no sea capaz de lograr consolidar un proceso real para garantizar que las personas que estamos al interior del partido tengamos la oportunidad de participar en un proceso democrático para la elección de una candidatura única de la alcaldía mayor de Bogotá. Eso lo sabíamos desde el momento en que el partido impuso las reglas para definir cuál iba a ser el mecanismo de decisión para la alcaldía mayor de Bogotá, porque las otras alcaldías en el resto del país tuvieron unas condiciones completamente distintas, habla de un posible sesgo frente a las personas que nos estábamos presentando. Hubo denuncias alrededor del proceso que estábamos llevando, mentiras que se infundieron y una tutela para decir que nuestra intención era volver al Concejo de Bogotá. El partido siguió en esa línea de mantener una postura que, como muchos analistas dijeron, era una crónica de una muerte anunciada y era una decisión ya tomada donde seguramente al interior del partido ya tenían algún tipo de negociación con otros candidatos. Lo que vemos es eso, lo que ya habíamos anunciado desde hace mucho tiempo, el hecho de que el partido se quedara sin candidatura única. Ser oposición al interior del partido Verde es difícil, sabíamos que iba a generar bastantes inconvenientes.

SEMANA: ¿Si se hubieran tenido en cuenta los mismos parámetros que se tuvieron en otras ciudades, usted hoy sería el candidato de la Alianza Verde?

L.L.: Si los parámetros se aplicaran tal cual como se aplicaron en cualquier otra ciudad, yo sería en estos momentos candidato oficial a la alcaldía mayor de Bogotá por el Partido Alianza Verde. Y tanto la candidata Lucía Bastidas como la candidata María Fernanda Rojas podrían aspirar al Concejo de Bogotá, como se hizo en todo el país. Los criterios de Bogotá fueron completamente amañados, completamente viciados, suscitó a muchos chismes de nuestra intención real de llegar a la alcaldía mayor de Bogotá, porque se malinterpretó una tutela que nosotros interpusimos. El Partido Verde debería tener la gallardía de reconocer ese triunfo al interior del partido y darme el aval y permitirme mediante ideas la propuesta que tenemos para Bogotá. En el Partido Verde, a pesar de la pésima imagen que deja la alcaldesa de Bogotá, aún hay personas que queremos luchar por una ciudad distinta, verdaderamente verde.

SEMANA: ¿Quién estuvo detrás de la intención de que el partido se quedara sin candidato?

L.L.: Hay varios nombres por ahí. Claramente, desde que el excopresidente, Carlos Ramón González, salió del partido y se fue para el Gobierno, ha habido unos cambios importantes a nivel de la dirección y de la forma como se toman decisiones al interior del partido, no estoy diciendo que el presidente Rodrigo Romero sea autoritario, la verdad tengo muy poco contacto con él. Las dos veces que me he visto fue una para entregar un derecho de petición y la segunda fue el miércoles cuando nos dio el resultado de la encuesta verbalmente porque no nos entregó ningún soporte. Sin embargo, llama la atención algunas cosas que uno podría interpretar como errores humanos o de mala fe. Se nos dijo que los resultados de la encuesta se iban a socializar con el directivo nacional y que nos lo iban a compartir en físico en horas de la tarde para poder revelar la información, que se fugó completamente a todos los medios de comunicación. En la noche comparten la encuesta y la comparten a medias. ¿Por qué no compartieron la parte de la encuesta interna del partido? Después de mucha rogadera me las entregaron porque nadie más las tenía.

SEMANA: ¿Por qué en la primera encuesta que se difundió no estaban las hojas que consultaban solo a los candidatos de la Alianza Verde?

L.L.: No tengo ni idea. Yo le escribí directamente al presidente Romero, él no me contestó, pero es la persona que siempre nos ha citado a las reuniones. Le dije que me parece muy falto de palabra, que nos haya dicho una cosa y nos entregue la información a medias. Y a mí me interesa en particular el tema donde nos miden a los tres, en donde gané. Él me contestó, me dijo que lo sentía, que no sabía qué pasaba y que iba a averiguar. Al tiempo, luego de pasar un derecho de petición, logré que me pasaran la información, pero la respuesta fue que no sabían por qué se cortaron dos hojas. Pero una cosa es que se fotocopie un documento y falten dos hojas, otra cosa es que pasen un PDF con dos hojas menos. Eso es creerlo a uno idiota.

SEMANA: ¿Todo este panorama tiene que ver con la oposición que le ha hecho usted y otros concejales a Claudia López?

L.L.: Claro, no creo que eso tenga otra razón de ser. Es más, el pronunciamiento de la alcaldesa, de la senadora Angélica Lozano, es nulo frente a lo que está pasando, se han caracterizado por eso. La tengo entutelada (a Claudia López) porque le pasé un derecho de petición preguntándole por los contratos irregulares con Compensar, por lo que la tengo denunciada en Fiscalía. Y sus respuestas son lo más evasivo. Ella no contesta absolutamente nada. Me tiene bloqueado de WhatsApp. Ese nivel tiene la alcaldesa de Bogotá con un concejal, que es su control político. No tengo nada personal con ella, ella sí lo tomó así, porque no fui una persona que me dediqué a aplaudirle como ella esperaba.

Directamente, de la alcaldesa, hace mucho no sé nada, pero sí tengo conocimiento de reuniones de altas directivas del partido Alianza Verde, la orden de la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, es “no quiero verlos quemados, quiero verlos muertos políticamente hablando”, refiriéndose a cuatro personas dentro de la Alianza Verde entre los cuales estoy yo. Lo he dicho en diferentes escenarios, no tengo por qué ocultarlo. No es la primera vez que la senadora tiene ese tipo de comportamientos hacia mí o hacia nosotros. Es más, si pregunta a personas del Ejecutivo Nacional saben que han pedido nuestra expulsión del partido en más de tres oportunidades. Y la última vez dijo eso. A mí me interesa reivindicar el partido, yo no me voy a ir a ninguna parte, confío plenamente en lo que está escrito y soy defensor del partido que tiene unos principios, legados y pilares que son fundamentales y con los que me identifico plenamente. Que la alcaldesa haya llegado encima a pisotearlos y llenarlos de barro es una cosa que hay que recuperar, pero no pienso escaparme del barco cuando se está hundiendo por una gestión tan pésima y tan precaria y paupérrima por politiquería barata de la campaña presidencial de Claudia López.

SEMANA: ¿Todo esto llevó a la crisis de la Alianza Verde?