Confirmado: la Alianza Verde no tendrá candidato propio a la Alcaldía de Bogotá; hay molestia entre los precandidatos

Una de las razones que llevó al partido a no fijar su mirada entre los candidatos propios es que los resultados de la encuesta no les favorecieron. Incluso, se especuló que no sobrepasan el 15 % de aceptación frente a los demás candidatos. Los números serán revelados este martes 18 de julio en horas de la tarde.

No obstante, una fuente le dijo a SEMANA que la Alianza Verde no descarta hacer acuerdos para respaldar a una de las candidaturas en primera o segunda vuelta. No obstante, no será un tema que se decida pronto.