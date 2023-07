La Alianza Verde, sin candidato para las elecciones de la Alcaldía de Bogotá; ¿qué pasó con la colectividad que llevó a Claudia López al poder?

El pasado viernes se esperaba el resultado de una encuesta que contrató el partido al Centro Nacional de Consultoría (CNC) y, aunque por ahora no se conoce el resultado, uno de los requisitos era que alguno de los tres precandidatos pasara el 15 % de favorabilidad, un requisito prácticamente imposible de alcanzar.

Que la Alianza Verde se vaya a quedar sin candidato no sorprende, pero sí llama la atención. ¿Por qué una de las colectividades más fuertes hace cuatro años se conformó con ese resultado?

La denominada 'Ola Verde' impulsó a varios candidatos fuertes, pero hoy el partido no tiene líderes fuertes. | Foto: luis angel muercia

Para algunos, por un lado, evidencia el desgaste y la mala gestión de López en sus cuatro años de Gobierno, lo que generó no solo que se alejaran algunos apoyos políticos, sino que no tuvieran una ficha fuerte para las próximas elecciones regionales. Varios de los líderes que respaldaron a la mandataria local en la campaña hoy se sienten decepcionados de esa gestión.

El problema con la encuesta no es su metodología ni la empresa que la realizó, de la cual no dudan, sino que creen que la estrategia del claudismo tenía otro propósito desde el comienzo. Por un lado, además de que ninguno pudiera alcanzar el umbral que pedían, algunos consideran que pretendía medir a los demás candidatos fuera del partido para reafirmar a quién deberán apoyar. Algunos argumentan que la decisión de Carlos Amaya de aspirar a la Gobernación de Boyacá también dejó a ese sector claudista sin candidato en Bogotá.

Por ahora, se espera saber qué decisión tomará finalmente el partido de cara a las elecciones regionales en Bogotá tras conocerse el resultado de la encuesta, de la que por ahora no dan razón. Lo claro es que en la colectividad que llevó a la mandataria no tendrá esta vez candidato propio en la capital. Para algunos verdes eso es lamentable, cuando hace cuatro años habían sacado una amplia votación. En ese entonces se realizó una encuesta interna entre López y Antonio Navarro en la que la mandataria se impuso con el 39 %, la diferencia con la de ahora es que en ese momento no se midieron más candidatos por fuera del partido.