Iván Name confirma que se postulará a la presidencia del Senado: “Pongo mi nombre a disposición de la Alianza Verde y la coalición”

SEMANA: Usted aspira a la presidencia del Senado y espera que la Alianza Verde, su partido, lo respalda. ¿Por qué tomó la decisión?

IVÁN NAME: Varios sectores me han pedido que presente mi nombre, en mi partido Alianza Verde, en la coalición (Centro Esperanza), y yo voy a hacerlo. La semana entrante vamos a tener un encuentro con la coalición Centro Esperanza en pleno y allí acordaremos las reglas del juego, los canales para tramitar las aspiraciones de varios que han presentado su nombre para que sean considerados para esa dignidad que se decidirá el 20 de julio próximo.

SEMANA: ¿Tiene algún tipo de condiciones o consideraciones para postular su nombre a la presidencia del Senado al interior de su partido?

I.N.: Considero que soy un hombre construido en el parlamento, consciente de la institucionalidad, de lo que representa para la Nación, de la necesidad de nuestro país de hacer los ajustes institucionales en sus líneas de gobierno. Creo que hay unas reformas que deben hacerse consensuadas y deben contener las conveniencias nacionales. Y todo ese proceso va a exigir un manejo adecuado de las relaciones con las ramas del poder, con la Nación misma, con su espíritu, con la necesidad de que haya una conversión de valores. Ante el hecho de que me han pedido- no lo digo de manera pretenciosa- algunos sectores más bien numerosos, he decidido poner mi nombre a consideración de mi partido y la coalición.

SEMANA: Confíeseme: ¿ya tiene mayorías en la Alianza Verde para convertirse en el candidato único a la presidencia del Senado?

I.V.: No he estado en un largo proceso de campaña, persuasión y de intensa actividad para ello, no. No hay un solo senador que pueda decir que haya buscado votos o apoyos, pero sí he recibido numerosos respaldos, la generosa disposición de respaldo de muchos en el Senado, por parte de varias bancadas. Dentro de la coalición hay algunos que están considerando sus decisiones y habrá que evaluarse todas en los escenarios correspondientes.

SEMANA: Tiene de competidores a los senadores Angélica Lozano e Inti Asprilla. ¿Cómo ve ese escenario y la competencia?

I.N.: Ambos tienen todas las calidades, condiciones y los méritos para la presidencia del Senado. Lo importante siempre es mantener el nivel de que las aspiraciones se puedan tramitar. No hay aspiraciones de primera o segunda, todas tienen legitimidad de lo que representamos. Por eso, los considero aspirantes válidos, meritorios y veremos cómo vamos a tener el respaldo de nuestras bancadas y del Senado en general.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales retos del próximo presidente del Senado?

I.N.: La presidencia del Senado hoy y siempre ha tenido una importancia vital para el manejo de los procesos políticos, para el mejor entendimiento de las ramas del poder público, para poder establecer el equilibrio y el respeto que merecen las instituciones. En particular, el próximo período va a exigir un manejo atinado en búsqueda de la armonía y de que las diferencias puedan tramitarse como debe ser.