Claudia López llegó a la plenaria del Senado, cuestionan si estaría incidiendo en la elección de Angélica Lozano

“Felicito al Pacto Histórico por respetar el acuerdo para que Angelica Lozano sea presidenta del Senado. Cosa que ella no hizo cuando orquestó el robo de la segunda vicepresidencia que me correspondía, para dársela a Name. Felicitó también a Inti Asprilla por su grandeza. ¿Qué se dañó una alianza? Me vale tres. No vine a la política a hacer cálculos para ganar, sino a decir la verdad y a decir lo que siento. Esta fue mi poesía de hoy. Buenas noches”, afirmó.