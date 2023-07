Elección del presidente del Congreso será un nuevo pulso entre Claudia López y Gustavo Petro: ¿Quién ganará?

Esa dignidad le corresponde, según los acuerdos políticos pactados en 2022, a la Coalición Verde Esperanza y eso se respetará. Se pensó que habría consenso sobre la postulación del senador o senadora que ocupará el cargo, pero no ha sido así.

Presidencia del Senado se definirá a voto limpio: Inti Asprilla e Iván Name se postularon para competir con Angélica Lozano

Desde hace algunos meses la carta fuerte de esa coalición era Angélica Lozano, pero en los pasillos del Congreso se empezó a escuchar que no era del agrado del Gobierno Petro por ser la esposa de la alcaldesa Claudia López. Varios congresistas señalaron que en época electoral no era viable para el Ejecutivo concentrar el poder en Lozano y López.

Después de varias y extensas reuniones, Lozano logró obtener ocho votos de la coalición y se firmó un acta que da fe del respaldo de esos congresistas para presentarla ante la plenaria como la postulada y mostrar unidad. Sin embargo, Asprilla, Ávila y el senador Iván Name no firmaron dicho documento y se abrió la puerta para que postularan sus nombres.

El voto limpio para elegir presidente del Congreso se origina por el desacuerdo de los ocho senadores de la Alianza Verde. De estos, tres votaron por Angélica Lozano, incluido el voto de ella, y los cinco restantes no participaron. Lozano logró conseguir cinco votos la ASI y En Marcha, los cuales no son verdes.

Así las cosas, en la plenaria de este 20 de julio, cuando se instale la segunda legislatura, ocurrirá algo que no pasaba hace varios años: un mismo partido tendrá tres postulaciones. Lozano, Asprilla y Name presentarán sus nombres y sus colegas definirán el asunto a voto limpio.

Esta situación ha dado pie para que se hable de un nuevo pulso entre la alcaldesa Claudia López (quien respalda a Lozano) y el presidente Gustavo Petro (quien respalda a Asprilla) en esta elección. Muchos interpretan que si Lozano es elegida será una derrota para el mandatario ya que perderá el control del Senado y significaría que no se logró impulsar la candidatura de Asprilla, quien genera un rechazo por parte de un gran número de senadores.

La alcaldesa tiene mayores probabilidades de derrotar a Petro ya que el candidato del mandatario genera desconfianza en la plenaria, mientras que Lozano ofrece garantías para los sectores. No obstante, como el panorama no está claro cada vez toma más fuerza la idea de que Iván Name será la tercería que solucionará el problema y dejará en tablas el duelo entre López - Petro. “Sería la primera vez que un alcalde de Bogotá ponga presidente del Senado por encima del jefe de Estado”, dijo un senador.