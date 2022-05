Angélica Lozano reveló en TikTok lo que muy pocos saben sobre su relación con Claudia López

A través de la red social TikTok, la mandataria de los capitalinos, Claudia López, junto a su esposa, Angélica Lozano, abrieron un espacio a sus seguidores para contarles cómo ha sido su historia de amor a lo largo de los años.

Ambas políticas se conocieron en el año 2007, pero solo fue hasta 2012 cuando hallaron un espacio y todo empezó a surgir, según López, en “cámara lenta, como que sí, como que no, como que me llamaba, hablábamos de política, como que me coqueteaba, pero como que no, y de pronto se perdía”.

Para ese entonces, Angélica Lozano era concejal de Bogotá (2012-2013), mientras que López se encontraba fuera del país estudiando, puntualmente en Chicago, Estados Unidos.

“A mí me parecía brillante, pilísima, pero pues...”, narró Lozano.

Un día, narró Lozano, Claudia López llegó al país por temas laborales y ella aprovechó para que la asesorara en un tema relacionado con una rendición de cuentas que debía realizar como cabildante.

Razón por la que la hoy alcaldesa de Bogotá la recibió en su oficina en Bogotá, le brindó su ayuda y, finalmente, aprovechando que era viernes en la noche, se fueron a compartir algunas copas.

“El caso es que viajó el domingo por la noche y dije: bueno, felicidades. El lunes por la mañana aterrizó en Chicago y me envió un mensaje como ‘ya me haces falta’. Y yo ‘uyyyy, esto sigue’”.

En uno de los videos en TikTok, Lozano también recordó que en el año 2011 era candidata al Concejo de Bogotá e hizo una reunión con un grupo de amigos, entre ellos Claudia López.

Contó que la pareja de esa época era como: “La novia o la campaña, eso no iba a aguantar las dos cosas”.

“Y cuando yo expresé a mis amigos, entre ellos Claudia, ella contestó a muchos metros y desde el sofá y con voz firme ‘next’”, narró la hoy senadora.

Mientras tanto, López recordó que le manifestó a López en medio de la reunión de amigos que cómo podía tener una novia que no apoyaba su sueño de estar en política.

Ya en Semana Santa, en 2012, en Chicago, ya todo entre ambas empezaba a tener horma, hasta que por fin hubo declaración de amor.

“Íbamos para un restaurante y en el carro yo le dije muy empoderada, con mi inglés, ‘¿quieres ser mi ‘next’? O sea, me declaré yo”, contó Lozano.

Ante esa propuesta, López dijo: “No, yo no quiero ser tu ‘next’, quiero ser tu ‘last’ (última)”.

Así se llamará el hijo de Angélica Lozano y Claudia López

En agosto de 2021, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contó en la revista Bocas la historia de la pérdida de su hijo con Angélica Lozano a principios de ese año, donde dijo que luego de varios intentos por inseminación la senadora quedó en embarazo.

Sin embargo, varias semanas después la esposa de la alcaldesa acusó un dolor en su cuerpo y, al ir a urgencias, la triste noticia se confirmó: su hijo había muerto. A pesar de que fue muy doloroso para ambas, aseguraron que no habían renunciado al sueño de ser madres.

Justamente, en febrero del presente año, Lozano respondió algunas preguntas a través de sus historias de Instagram.

Uno de sus seguidores le preguntó cómo iba el proceso de tener un bebé, a lo que la senadora respondió: “Va lento, hemos tenido primero una pérdida y muchos intentos. Es difícil el embarazo, por mi edad”.

Asimismo, otro usuario de esta red social quiso saber qué nombre le pondrían a su hijo, a lo que Lozano respondió que si tienen un niño le pondrían Cayetano, y si fuese niña sería Mar o Mares.