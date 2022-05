“Mi candidato es Sergio Fajardo, respetuoso de las instituciones”: Angélica Lozano

La senadora dijo que, a diferencia de Petro, Fajardo no se quedaría más de cuatro años en el poder, luego de las declaraciones en las que el líder de la Colombia Humana revivió la idea.

La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde exaltó la candidatura de Sergio Fajardo en medio de la polémica que generó por un discurso de Gustavo Petro en el que sugirió que un gobierno suyo iría más allá de cuatro años. Lozano afirmó que eso no pasaría con Fajardo.

“Mi candidato es Sergio Fajardo, respetuoso de las instituciones, no intentaría tal reforma”, aclaró la senadora.

Pero basta leer la constitución actual, conocer a nuestra sociedad, saber sumar y ver la composición del nuevo congreso, para saber que simplemente es imposible revivir la tal reelección. https://t.co/6XhNnjuKOo — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) May 2, 2022

Agregó que no considera que sea posible hacer una reforma para que Petro pueda reelegirse si llega al poder. “Basta leer la constitución actual, conocer a nuestra sociedad, saber sumar y ver la composición del nuevo Congreso, para saber que simplemente es imposible revivir la tal reelección”, afirmó la congresista.

En otro mensaje amplió que considera que no podrá volver a hacerse una reelección en Colombia en décadas porque se necesitaría un referendo constitucional que requiere de ocho debates en el Congreso, más un umbral del 25 % en la urnas. Citó el artículo 192 de la Constitución que habla de que el presidente solo podrá ejercer por un periodo y que no habrá reelección.

Toda la polémica que revivió el tema de la reelección fueron unas declaraciones de Gustavo Petro en Pescaíto, en Santa Marta, en las que reconoció que algunas de sus propuestas no podrían realizarse en cuatro años.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Desde distintos sectores se ha cuestionado este discurso del candidato por abrir de nuevo la puerta a esa posibilidad. Mientras que otros lo han defendido diciendo que simplemente está invitando a que continúe alguien cercano a su Gobierno.

Cabe recordar que con el expresidente Álvaro Uribe se hizo un ajuste constitucional a través del Congreso, con esa figura también se reeligió a Juan Manuel Santos y, posteriormente, se volvió a ajustar para mantener los periodos durante 4 años.

Con su declaración, Petro revivió el fantasma de quedarse en el poder. Una crítica que le han hecho desde otros sectores desde los que le reclaman que si llega la Presidencia podría buscar la forma de alargar su periodo y perpetuarse en el poder.

Más allá del tema de la reelección que revivió Petro, llamó la atención también el mensaje de la senadora Angélica Lozano en respaldo a Fajardo. A pesar de que, luego de la consulta, la congresista ha reiterado que su apoyo es por el candidato, previamente estuvo con Alejandro Gaviria, que también participó en esa consulta y luego volvió a apoyar al exalcalde de Medellín.

Lozano había respaldado a Fajardo en 2018, pero prefirió esta vez a Gaviria al decir que no siempre tenía por qué apoyar a Fajardo. Agregó que “la política es cruel” y que el momento del exalcalde de Medellín había pasado. Cuestionó que hace cuatro años no hayan hecho consulta con Angélica Lozano y Jorge Enrique Robledo y que eso pudo costarles.

“No lo hizo (...) él ha sido víctima de un hostigamiento y una campaña de desprestigio feroz, injusta, han intentando asesinar su carácter, su personalidad y su buen nombre y eso es injusto porque él es un hombre absolutamente bueno, pero el tiempo de 2018 a 2022 temo que sea menos competitivo”, aclaró Lozano.

Una de las grandes críticas que se le hace a Fajardo en este momento es que no logró despegar. Según los más recientes sondeos se encuentra en el cuarto lugar con un 7,2 % en intención de voto.