Egan Bernal dice: “Incluso Petro me da la razón”; Beto Coral quedó muy mal atacándolo

Durante los últimos días el reconocido ciclista Egan Bernal se ha tomado las redes sociales para trasnmitir sus opiniones sobre la política y el actual panorama del país, a tan solo 28 días de las elecciones presidenciales.

En contexto, mientras el candidato Gustavo Petro está de gira de campaña, este sábado 30 de abril, el se refirió a un comentario que hizo en su cuenta de Twitter.

Desde Santa Marta, en un encuentro con seguidores del Pacto Histórico, Petro dijo específicamente que leyó un debate que generó el deportista en Twitter y reconoció: “El trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera las riquezas es el trabajo y eso lo han dicho los economistas hace siglos”.

"@Eganbernal tiene razón. La que genera la riqueza es el trabajo" @petrogustavo en Santa Marta. pic.twitter.com/60RIe8PrfL — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 30, 2022

Luego de que el ciclista se enterara por medio del discurso de Petro que le daba la razón, desde su cuenta oficial de Twitter trinó: “No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. Cuál es el raye?”, indicó Bernal, reposteando el trinó de Armando Benedetti.

No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón.

Cuál es el raye? https://t.co/wT7A2MqEb7 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

Un intercambio de mensajes que se ha venido pronunciando desde días anteriores, en el que Egan sin más preámbulos dijo: “El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”, escribió desde esta plataforma.

Este trino causó la dura crítica de decenas de seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro, entre ellos el activista Beto Coral, quien arremetió en su contra. “Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien”, escribió el activista en Twitter.

Y agregó: “¿Héroe un ciclista? Héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”. Ante la lluvia de críticas por los ataques al pedalista, Coral se vio obligado a pedir disculpas y borró el mensaje.

Por su parte, ante este pronunciamiento, el candidato respondió desde la capital de Magdalena que “si no hay un esquema de producción las posibilidades de financiar los derechos sociales se vuelve raquítica”.

Ahora bien, Petro aseguró que no es contradictoria la propuesta de Bernal, “es que hay que ampliar la capacidad productiva del país y eso se hace vía educación en una parte. Entonces yo le he pedido a la fuerza ciudadana que gobierne el departamento de Magdalena, que examinen los lotes, incluso en todo el Caribe, si se pudiera hacer un encuentro de alcaldes”.

Egan Bernal opina

El famoso ciclista ha dejado claro que no es de extremos y que se considera que no es ni de extrema ni de derecha. Es más, siente que por decir este tipo de opiniones lo podrían considerar como un “tibio”, al no pertenecer a ninguno de los bandos.

En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Desde su cuenta de Twitter, Bernal se pronunció contando su experiencia frente a opinar sobre política en esa red: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, sostiene.

LOS NOTO ASUSTADOOS!! — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Aunque para muchos ha sido bastante controversial sus últimos trinos, varios de sus seguidores lo apoyan y lo siguen considerando un héroe de Colombia. Además, ha recibido mensajes de respaldo por dar sus opiniones.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez le agradeció por “pensar en el país” y dijo estar de acuerdo con él.

“Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”, contestó Fico.

Otro que manifestó su apoyo a Egan fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo: “Colombia avanzará cuando podamos ser diferentes sin ser enemigos. Incomprensible que ataquen a una persona de las cualidades de Egan por decir que quiere un presidente que una al país y que no está de acuerdo con los extremos. Si hay alguien que nos une como sociedad es él”.

Fajardo hizo referencia al mensaje del ciclista mencionado anteriormente, quien aseguró el viernes que no le gustan “los extremos”, y señaló que ante esto lo iban a llamar “tibio”.