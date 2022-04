Federico Gutiérrez felicita a Egan Bernal y le responde sobre cuál es la mejor política social

Federico Gutiérrez está muy atento a las redes sociales y los trinos de aquellos usuarios que están opinando en plena época electoral. Uno de los deportistas que ha estado activo en las plataformas digitales es Egan Bernal, quien dio su punto de vista de cara a las elecciones del mes de mayo.

En el último trino del escarabajo colombiano se lee lo siguiente: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”.

Ante la opinión lanzada por el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Fico no dejó pasar la oportunidad para responderle ya que sus palabras van acordes a lo que propone Gutiérrez desde su campaña presidencial. También aprovechó para felicitarlo por su pronta recuperación.

“Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”, contestó Fico.

El pedalista del Ineos Team aseguró en días pasados que se trasladará al Viejo Continente para continuar su proceso de recuperación. Sin embargo, no pudo ocultar su preocupación por la situación política que atraviesa el país. “Mañana viajo a Europa y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división”, puntualizó inicialmente el corredor zipaquireño en la publicación, que recibió decenas de comentarios.

El ciclista, de igual manera, aprovechó el momento para reiterar que Colombia necesita que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de unir al pueblo, con el principal objetivo de sacarlo adelante. “Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, concluyó Bernal en Twitter.

Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Se tenía que decir y se dijo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que en marzo pasado mostró orgullosamente que ejerció su derecho al voto en los comicios legislativos.

El zipaquireño, además, compartió recientemente en su cuenta de Twitter una pequeña opinión sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. “Básicamente, para la Presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes”, manifestó en aquel momento.

Luego, Egan añadió: “En mi opinión, al centro le hace falta un poco de fuerza, aunque tenga buenas intenciones. La pregunta que no tiene respuesta es: ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”.

Ante estas declaraciones, el corredor del Ineos Team aseguró que recibió varias críticas por parte de algunos ciudadanos, los cuales descartaron sus opiniones por ser un deportista de alto rendimiento. “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Eso que no tomo gran partido por alguno. ¿Se imaginan que dijera todo lo que opino?”, puntualizó.