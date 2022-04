“Los noto asustados”, Egan Bernal siguió tirando línea sobre la política

En las últimos días el ciclista colombiano Egan Bernal ha generado un sinúmero de reacciones en las redes sociales tras dar sus opiniones sobre política en medio de la campaña presidencial. Este sábado el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia escribió un nuevo mensaje que encendió las redes.

“LOS NOTO ASUSTADOOS”, dijo Bernal sin hacer referencia explicíta para quienes estaba dirigido el mensaje.

LOS NOTO ASUSTADOOS!! — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

El pasado jueves el ciclista aseguró en Twitter que “regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno”. “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, dijo.

Este trino causó la dura crítica de decenas de seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro, entre ellos el activista Beto Coral, quien arremetió en su contra. “Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien”, escribió el activista en Twitter.

Y agregó: “¿Héroe un ciclista? Héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”. Ante la lluvia de críticas por los ataques al pedalista, Coral se vio obligado a pedir disculpas y borró el mensaje.

Egan Bernal también ha recibido mensajes de respaldo por dar sus opiniones. El candidato presidencial Federico Gutiérrez le agradeció por “pensar en el país” y dijo estar de acuerdo con él.

“Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”, contestó Fico.

Otro que manifestó su apoyo a Egan fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo: “Colombia avanzará cuando podamos ser diferentes sin ser enemigos. Incomprensible que ataquen a una persona de las cualidades de Egan por decir que quiere un presidente que una al país y que no está de acuerdo con los extremos. Si hay alguien que nos une como sociedad es él”.

Fajardo hizo referencia a un mensaje del ciclista, quien aseguró el viernes que no le gustan “los extremos”, y señaló que ante esto lo iban a llamar “tibio”.

“En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, dijo Bernal.

“Alguien que divida no merece ser presidente”: Egan Bernal, preocupado por Colombia

El pasado miércoles, el pedalista del Ineos Team aseguró que se trasladará al Viejo Continente para continuar su proceso de recuperación. Sin embargo, no pudo ocultar su preocupación por la situación política que atraviesa el país.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división”, puntualizó inicialmente el corredor zipaquireño en la publicación, que recibió decenas de comentarios.

El ciclista, de igual manera, aprovechó el momento para reiterar que el país necesita que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de unir al pueblo, con el principal objetivo de sacarlo adelante.

“Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, concluyó Bernal en Twitter.