Egan Bernal vuelve a opinar sobre política: “en este me dirán que soy un tibio”

El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a hablar de política. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter y sumando a otros mensajes que han agitado la controversia nacional. Bernal, que en las últimas horas ha hablado más de política que de ciclismo a través de la referida red, escribió en su más reciente mensaje: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.

Previo a ello, el ciclista escribió: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”. De inmediato, cientos de personas le recordaron cuando él pidió plata regalada para sus proyectos deportivos y ahora, en una coyuntura personal diferente para él, ya no le parece tan bueno.

“Salí con 6 horas de anticipación de mi casa para llegar a tiempo al aeropuerto por el paro, y es la vez que más rápido he llegado. Ese tal paro no existe”, señaló en otro mensaje, refiriéndose a la conmemoración que miles de personas hicieron del paro del 28 de abril de 2021 y que se extendió por varios meses. Y previo a ello, también agitó las reacciones al escribir: “Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente Se tenía que decir y se dijo”.

Egan Bernal, que ha dividido opiniones desde que refiere más a política que a ciclismo, ha publicado otros trinos con videos que dan cuenta de su recuperación. De hecho, Egan Bernal no comentó que este mismo 29 de abril el Ineos, su equipo, anunció el grupo que defenderá el título del Giro de Italia que él alcanzó el año pasado.

En el Ineos Grenadiers están contentos con la impresionante evolución de Egan Bernal tras el accidente que sufrió en Colombia hace unos meses. Sin embargo, tendrán que afrontar la primera gran carrera del año sin su presencia en la defensa del título. Hace cerca de un año el zipaquereño se hizo dueño de la camiseta rosa, la que solo usan los campeones reinantes del Giro de Italia, competencia que está a una semana de empezar en territorio búlgaro, país que acogerá tres etapas antes de entrar a territorio italiano. Aunque Egan no esté disponible, en la escuadra británica van con grandes expectativas en busca de revalidar la corona.

El ecuatoriano Richard Carapaz estará al frente del Ineos en una nómina que no incluye corredores colombianos, a pesar del buen nivel que ha mostrado Daniel Felipe Martínez en este inicio de temporada. Junto al oriundo de Carchi estará su compatriota Jonatan Narváez, el español Jonathan Castroviejo, el australiano Richie Porte, el italiano Salvatore Puccio, el ruso (que correrá para Francia) Pavel Sivakov y los británicos Ben Swift y Ben Tulett. Este anuncio fue hecho por el conjunto Ineos mientras el colombiano seguía opinando en Twitter sobre política en Colombia.

Los colombianos irán a las urnas el 29 de mayo próximo para elegir al próximo presidente de Colombia. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, el 19 de junio de 2022 habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación.