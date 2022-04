“Egan Bernal tiene razón, lo que genera riqueza es el trabajo”: Petro en Santa Marta

Durante su gira de campaña, este sábado 30 de abril el candidato Gustavo Petro se refirió a un comentario que hizo en su cuenta de Twitter el reconocido ciclista Egan Bernal, quien en los últimos días se ha tomado este espacio virtual para emitir varios pronunciamientos sobre política, a un mes de realizarse en el país las elecciones presidenciales.

Desde Santa Marta, en un encuentro con seguidores del Pacto Histórico, Petro dijo puntualmente que leyó un debate que generó el deportista en Twitter y reconoció: “El trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera las riquezas es el trabajo y eso lo han dicho los economistas hace siglos”.

"@Eganbernal tiene razón. La que genera la riqueza es el trabajo" @petrogustavo en Santa Marta. pic.twitter.com/60RIe8PrfL — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 30, 2022

El pasado 28 de abril, el deportista boyacense trinó que aunque él no es economista, su sentido común lo impulsó a advertir a los electores lo siguiente: “El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”, escribió Bernal desde esta plataforma virtual.

Ante este pronunciamiento, el líder de izquierda del partido Colombia Humana respondió desde la capital de Magdalena que “si no hay un esquema de producción las posibilidades de financiar los derechos sociales se vuelve raquítica”.

En este sentido, Petro aseguró que no es contradictoria la propuesta de Bernal, “es que hay que ampliar la capacidad productiva del país y eso se hace vía educación en una parte. Entonces yo le he pedido a la fuerza ciudadana que gobierne el departamento de Magdalena, que examinen los lotes, incluso en todo el Caribe, si se pudiera hacer un encuentro de alcaldes”.

Para finalizar su intervención ante sus seguidores en la ciudad de Santa Marta, el aspirante a la Presidencia lanzó una propuesta en el ámbito educativo sin mayores detalles: “Aquí en Magdalena hay opciones de lotes, donde se pueden crear diseños de sedes universitarias para lograr cumplir con la meta de que toda la juventud pueda ingresar a la educación superior en estos cuatro años”.

No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón.

Cuál es el raye? https://t.co/wT7A2MqEb7 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

Continuando con la diatriba política, el ciclista Egan Bernal volvió a pronunciarse en su cuenta Twitter la tarde de este sábado 30 de abril. “No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. ¿Cuál es el raye?”, escribió.

Los seguidores del deportista aprovecharon para comentarle y exponerle diferentes puntos de vista. Uno le escribió que está en desacuerdo con que tome parte en la discusión política que vive el país: “Viejo Egan dedíquese a lo suyo, en lo que es un grande hermano, en el Ciclismo. Muchos éxitos y espero que traiga más victoria para Colombia. Nosotros realmente queremos un cambio en la política de Colombia y consideramos que el cambio real es Petro. Éxitos”.

Mientras que otro seguidor respaldó la posición política de Bernal y le comentó: “Y por qué no puede hablar Bernal. No señor que hable todo lo que quiera y de lo que quiera. Como usted si puede decir quién es su candidato y él no. De eso se trata que cualquiera que quiera hablar sea escuchado y se respete su punto de vista. No más extremos políticos”.