Autoridades capturaron a los presuntos integrantes de una banda ‘hacker’ que accedió a las cuentas bancarias de la Alcaldía de Nocaima

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, con el apoyo de la Alcaldía del municipio de Nocaima, dieron con la captura de 19 personas señaladas de estar presuntamente relacionadas con delitos cibernéticos.

#Nacional | Robaron $2,700 millones de pesos, pero se grabaron con el dinero y cayeron 🤨



En #Nocaima, #Cundinamarca, se presentó un particular robo, por medio de un link hackers accedieron a la cuenta bancaria de la alcaldía, y repartieron el dinero a otras personas. pic.twitter.com/mtu6JPfIvk — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) March 27, 2023

En cuestión, los hechos a los cuales se hace referencia parten de una banda organizada que accedió a las cuentes bancarias. Según la información suministrada por parte de las autoridades a SEMANA, una persona se encargaba de reclutar gente para que prestaran sus cuentas de ahorros, con el propósito de desviar hurtos de dinero. El golpe más fuerte que realizaron fue justamente con la Alcaldía de Nocaima, logrando robar más de dos mil millones de pesos de las cuentas bancarias de la institución.

Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Las personas fueron detenidas en diferentes zonas, tales como Soacha, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Piedecuesta. García informó que en la operación se determinó que los delincuentes usaron un software tipo troyano que tomó dominio de los equipos de cómputo que manejaba la cuenta de la Alcaldía de Nocaima. Además, indicó que los ‘hackers’ habrían accedido a las cuentas bancarias de la institución por medio de un enlace.

“Gracias al trabajo de la Policía Nacional de los Colombinos, la SIJIN y la DIJIN, se capturaron 19 personas involucradas en el delito cibernético que dio como resultado el robo de 2.700 millones a la Alcaldía de Nocaima”, declaró el gobernador al mencionar que, entre los puestos en detención, se encontraba alias Cracker.

Por medio de un enlace corrupto, la banda habría accedido a las cuentas bancarias de la Alcaldía. - Foto: Getty Images

Las autoridades también revelaron que durante diez meses se llevó a cabo una investigación para dar con la ubicación y posterior captura de los sospechosos. Lo cual permitió que el dinero hurtado se recuperara, debido a que tuvieron acceso a videos en los cuales los implicados se repartían el material. En la grabación, se muestra a una mujer separando 900 millones de pesos de una montaña de dinero en efectivo, los cuales serían entregados a la ‘persona adecuada’.

Las capturas fueron realizadas en Soacha, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Piedecuesta. En la operación se determinó que los delincuentes usaron un software tipo troyano que tomó dominio de los equipos de cómputo que manejaba la cuenta de la Alcaldía de Nocaima. — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) March 25, 2023

Al interior de la Alcaldía, se dieron cuenta por medio de correos electrónicos que les llegaban notificaciones del retiro del dinero, pero que eran borrados al momento. Esto despertó la alerta y se pusieron manos a la obra para, con las autoridades, esclarecer el asunto.

¿Hackers filtraron documentos de la Alcaldía de Medellín? Esto es lo que se sabe

Otro caso relacionado a hackers tiene en vilo a Medellín. Con base a la información preliminar, 11 entidades habrían sido víctimas de una agresión cibernética, la cual le suministraría documentos privados a extraños.

La Fiscalía está investigando la supuesta filtración de 100 mil documentos sensibles que le fueron arrebatados a la Alcaldía de Medellín en un ataque cibernético el 1 de febrero. Al parecer, los archivos revelan procedimientos judiciales adelantados por la Policía Nacional y el Ejército, al igual que la operación de once agencias distritales.

El presunto robo de información habría ocurrido contra la Alcaldía de Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El asalto digital fue protagonizado por un usuario desconocido contra el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. En ese momento, la administración dijo que el incidente había sido superado sin traumatismos y le advirtió a las autoridades judiciales para que dieran con el paradero de los responsables del “atentado a la seguridad pública”.

Sin embargo, este 27 de marzo, el portal experto en tecnología Mucho Hacker informó que los datos que fueron robados a principios de febrero se publicaron en la madrugada de este lunes como retaliación por no pagar el rescate de la información. Supuestamente, comunicaciones trascendentes de las secretarías están nadando sin control por la red.

Serían 106.565 archivos los que se expusieron en las últimas horas. Por ejemplo, estarían los antecedentes de los homicidios que ocurrieron entre el 2020 y 2023 en la ciudad, también detalles “privados de la salud de ciudadanos que han usado el sistema de emergencia de la ciudad”, se lee en la publicación del medio de comunicación.

Frente a este escenario, la Alcaldía de Medellín aseguró que no se filtró ninguna base de datos. Aunque no descartó que los archivos sí hubieran salido a la luz pública en medio del ataque cibernético que sufrió hace unas semanas. Con base en la respuesta, esto no ha hecho tambalear la línea de emergencias durante las 24 horas los siete días de la semana.