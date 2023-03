¿Hackers filtraron documentos de la Alcaldía de Medellín? Esto es lo que se sabe

Al parecer, la información de 11 entidades está en riesgo por la agresión cibernética. Sin embargo, la Alcaldía no da cuenta del alcance.

La Fiscalía está investigando la supuesta filtración de 100 mil documentos sensibles que le fueron arrebatados a la Alcaldía de Medellín en un ataque cibernético el pasado 1 de febrero. Al parecer, los archivos revelan procedimientos judiciales adelantados por la Policía Nacional y el Ejército, al igual que la operación de once agencias distritales.

El asalto digital fue protagonizado por un usuario desconocido contra el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. En ese momento, la administración dijo que el incidente había sido superado sin traumatismos y le advirtió a las autoridades judiciales para que dieran con el paradero de los responsables del “atentado a la seguridad pública”.

La Fiscalía está investigando la supuesta filtración de cien mil documentos sensibles que le fueron arrebatados a la Alcaldía de Medellín. Foto de referencia - Foto: Getty Images

Sin embargo, este 27 de marzo el portal experto en tecnología —Mucho Hacker— informó que los datos que fueron robados a principios de febrero se publicaron en la madrugada de este lunes como retaliación por no pagar el rescate de la información. Supuestamente, comunicaciones trascendentes de las secretarías están nadando sin control por la red.

Serían 106.565 archivos los que se expusieron en las últimas horas. Por ejemplo, estarían los antecedentes de los homicidios que ocurrieron entre el 2020 y 2023 en la ciudad, también detalles “privados de la salud de ciudadanos que han usado el sistema de emergencia de la ciudad”, se lee en la publicación del medio de comunicación.

Entre tantas cosas, se indicó que una revisión aleatoria de los documentos puso en evidencia notas sensibles sobre los uniformados e investigadores que estuvieron al frente de los operativos, también habría relaciones directas con las víctimas de los delitos que fueron atendidos por medio del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad.

Frente a este escenario, la Alcaldía de Medellín aseguró que no se filtró ninguna base de datos. Aunque no descartó que los archivos sí hubieran salido a la luz pública en medio del ataque cibernético que sufrió hace unas semanas. Con base en la respuesta, esto no ha hecho tambalear la línea de emergencias durante las 24 horas los siete días de la semana.

Al parecer, la información de once entidades de Medellín está en riesgo por la agresión cibernética. Foto de referencia - Foto: Getty Images

Por otro lado, se insistió que se están avanzando en la investigación para analizar el impacto de los documentos que fueron revelados de la administración distrital. Esas labores están a cargo de equipos interdisciplinarios de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que están detrás de los supuestos delincuentes.

Tanto la recepción de las llamadas como la operación de las once entidades que están adscritas al sistema están funcionando con normalidad. Aunque hay preocupación en las redes sociales por el alcance que podría tener la divulgación de los datos personales. Frente a este riesgo, la Alcaldía ratificó que está siendo estudiado por las autoridades.

Lo cierto es que la comunidad le está pidiendo explicaciones a la Alcaldía de la capital de Antioquia para medir el nivel de complejidad de la filtración. Uno de esos reclamos llega por el lado del partido Centro Democrático. El concejal Sebastián López, precandidato a la administración distrital, calificó como delicado el alcance y también lanzó pullas:

“Muy grave la publicación de 106.500 documentos hackeados el 6 de febrero con datos privados de personas y funcionarios del sistema integrado de emergencia y seguridad de Medellín; desde que la Empresas de Seguridad y Soluciones Urbanas la vendieron a unos políticos, su servicio es perverso. Todos expuestos”, alegó el político de la oposición.

la comunidad le está pidiendo explicaciones a la Alcaldía de la capital de Antioquia para medir el nivel de complejidad de la filtración de información. Foto de referencia - Foto: Cortesía Juan Diego Mercado

Se espera que, después de una medición del hecho, la administración pueda dar una lectura pública sobre las complicaciones del ataque cibernético que, desde un principio, dio por superado: “Fue superado y repelido este 1 de febrero sin afectar en ningún momento el funcionamiento de las agencias de seguridad y emergencias de la ciudad”.