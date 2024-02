Autoridades rescataron a Zeus, un perro que era víctima de presunto abuso sexual por un adulto mayor en Bogotá

Al llegar al lugar, los cuidadores informaron al personal del Idpyba que no saben dónde están las pertenencias de Zeus, ni tampoco tienen conocimiento de si tiene o no alimento. De acuerdo con el Instituto, el canino no contaba con un espacio idóneo de permanencia, ni enriquecimiento ambiental, y permanecía solo en una terraza por largos periodos de tiempo y no contaba con agua ni alimento a disposición.