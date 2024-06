‘Doña Segunda’ vuelve a abrir sus puertas; la Dian levantó el cierre del famoso piqueteadero

“Me causa mucho dolor. ¿Por qué me sacan por noticias? Yo no estoy evadiendo el impuesto, no estoy haciéndole mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie. Yo pago mis impuestos, pago todo lo que me exigen ”, manifestó Doña Segunda, propietaria y fundadora del lugar.

El drama que vivió Doña Segunda

SEMANA se desplazó hasta el restaurante y habló con su propietaria, quien no ocultó el desespero por esta situación. “ Lo que pasó fue un atropello contra mi trabajo y el trabajo de muchas personas. Estoy sorprendida porque ellos dicen que fue por un pago que no hice y sí lo hice. Yo tengo todos los papeles y lo que ellos exigieron está también en funcionamiento”, precisó.

Luego, sentenció: “Yo no le he hecho mal a nadie, he servido a mi barrio. No sé por qué razón haya ido este montón de personas de la Dian, que me causó mucho estrés, pero no era para tanta gente, ni que hubiera sido yo una mujer mala, que estuviera trabajando en el narcotráfico. Yo soy una mujer ya de edad y de mucha seriedad con mis clientes y las personas que trabajan conmigo. Espero que esto se mejore para bien de todos”.