“El 2023 fue un año para el olvido”: estas son las preocupantes cifras que deja el mercado de vivienda en Bogotá

E.C.: Hasta el momento no. La buena noticia es que el empleo logró sostenerse, estamos cerrando el año con cerca de 230 mil empleos directos en Bogotá y poco más de 170 mil empleos en Cundinamarca, eso nos marca un muy buen escenario, pero la lógica es que ese empleo se dio particularmente porque en los años 2021 y 2022 habíamos logrado vender muchos proyectos, los cuales se están construyendo todavía, sin embargo, nuestra preocupación viene más de cara al 2024, dado que si hemos vendido menos proyectos, cómo vamos a sostener el empleo y por eso la lectura del 2024 es desafiante.

E.C.: En el mercado de vivienda No VIS, no cambiaron tanto los desistimientos, donde sí aumentó de manera crítica el desistimiento fue en el mercado de vivienda de interés social, que es el fragmento que hoy nos mueve el 70 % del mercado de la región. En Bogotá pasamos de un índice de desistimiento del 4 % al 34 %, eso quiere decir que 34 de cada 100 hogares desisten de comprar su vivienda VIS. Es la cifra más alta en los últimos 10 años, y esa es la situación más compleja para solucionar. En el sector No VIS, el desistimiento pasó tan solo del 8 % al 17 %.