El doloroso adiós de Javier Acosta, bogotano que pidió la eutanasia, y su pequeña hija: “Prefiero que estés con Dios”

No cabe duda de que la historia de Javier Acosta ha conmovido a todo el país, puesto que reveló esta semana, a través de un video en Facebook, que decidió solicitar la eutanasia, muerte medicamente asistida, producto del calvario que ha vivido desde que contrajo un hongo en una piscina.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho”, expresó inicialmente.

El bogotano, fiel hincha de Millonarios, habló este miércoles, 28 de agosto, con Noticias Caracol y compartió qué le dijo su pequeña hija cuando le contó la difícil decisión que tomó, recalcando que la menor siempre lo ha apoyado en este duro proceso.

“Se sentó en mi cama y me dijo: ‘Papi, te voy a decir una cosa: te amo con mi vida’. Yo soy papá soltero, y uno es el primer amor de una hija. El primer amor de una hija es el papá. ‘Eres mi vida, te amo. Pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama’, me dijo”, aseguró Acosta, entre lágrimas.

¿Cuál es el hongo que contrajo Javier Acosta?

Javier señaló que los médicos le confirmaron que había contraído la Candida auris, un tipo de hongo que causa infecciones graves. “Es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, explicó el joven.

De acuerdo con la enciclopedia médica de Estados Unidos, “la Candida auris (C auris) puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estas personas a menudo ya están muy enfermas. Las infecciones por C auris, por lo general, no mejoran con medicamentos antimicóticos. La infección por C auris es poco frecuente en las personas saludables”.

Hay que puntualizar que la única petición que hizo el hincha de Millonarios fue que no olviden lo que hizo en vida y que asistan a sus exequias, las cuales su hermana informará una vez se realice el procedimiento.