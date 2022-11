Esta fue la denuncia que llevó a colectivos feministas a vandalizar TransMilenio

Varios ciudadanos en la capital del país se vieron afectados para retornar a sus hogares o desplazarse hacia otros puntos de la ciudad, debido a los bloqueos que se registraron el pasado jueves, 3 de noviembre, en Bogotá, cuando varios colectivos de feministas salieron a las calles a manifestar su indignación por el abuso sexual que sufrió una menor de edad en una estación de TransMilenio.

Alrededor de 300 integrantes de estos colectivos bloquearon la vía de la calle 72 con Caracas hasta La Castellana, obligando a que el sistema tuviese que cerrar estaciones, en su totalidad: Héroes, Calle 72, Calle 76 y Polo. La jornada terminó en actos de vandalismo, en que un articulado y dos estaciones fueron destrozadas y pintadas con aerosoles.

Debido a los hechos, otras troncales (Norte, Suba, NQS, Calle 80 y Caracas) se vieron afectadas, generando que el servicio colapsara y en algunas zonas se presentaran retrasos.

Cabe recordar que la furia que desató estos colectivos fue por la denuncia que hizo una menor de 17 años, por medio de redes sociales, en la que relató cómo un sujeto la amenazó con un arma blanca para que le practicará sexo oral a la salida de la estación de La Castellana. Inicialmente, el sujeto le quitó sus pertenencias y, no contento con esto, procedió a agredirla sexualmente.

Hilary Castro describió que tomó la ruta B13 que conduce al norte de Bogotá y se bajó en la estación de La Castellana, en esa misma descendió un hombre que miraba para lado y lado mientras sacaba algo de la maleta, describe la joven. En el lugar estaban solo los dos, así que la adolescente empezó a agilizar el paso con angustia.

“Era una estación en la que no había un solo policía, ni un solo celador. Este hombre llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo”. Inicialmente, todo parecía un atraco, porque el hombre, que según describe la niña, tenía aspecto de habitante de calle, y quien le pidió que le entregara todo lo que llevaba. Así que ella se quitó un canguro -bolso pequeño- que tenía terciado sobre su pecho. Él la empieza a requisar de arriba abajo sin encontrar su celular.

Daños contra TransMilenio, este jueves 3 de noviembre. - Foto: AFP

Mientras la amenazaba con el cuchillo se acercó a su cuello y “empieza a decirme muchas cosas obscenas, dice que quiere coger y no sé qué. Y entro totalmente en shock y no puedo responder absolutamente nada”, indica que trataba de reaccionar frente a todo lo que estaba pasando y no podía del mismo susto.

El hombre la tomó de la mano para obligarla a salir de la estación de TransMilenio. Una vez lo logró, valiéndose de amenazas, el celular que ella escondía en su busto se asomó y sin dudarlo él se lo arrebató. La llevó atrás de la estación y allí todo empeoró.

“Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”, describió entre lágrimas.

Fueron dos jóvenes que caminaban por el lugar los que motivaron a que la agresión parara. La adolescente señala que ellos se percataron de que algo estaba pasando y buscaron acercarse, en ese momento el abusador se va corriendo.

La menor corre hacia los jóvenes para pedirles ayuda. Una vez le facilitan el celular, la joven se comunica con las amigas con las que se iba a encontrar y que la estaban esperando. Sus amigas llegaron a recogerla y por más que intentaron buscar al agresor no volvieron a verlo.

La joven describe a su abusador, consciente de que no recuerda muchos detalles de su rostro, pero con algunas características que quizá puedan ser útiles a la hora de identificarlo: tenía barba, vestía de azul y tenía aspecto de habitante de calle.

Mujeres feministas vandalizaron estación de TransMilenio en Bogotá en medio de protestas. - Foto: Capture de video publicado en el Twitter de @luciabastidasu

Las investigaciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación para dar con el responsable de la agresión a Hilary Castro ya está dando los primeros resultados.

Fuentes cercanas al proceso investigativo le afirmaron a SEMANA que el agresor ya fue identificado, pero se abstuvieron de dar detalles para no entorpecer la investigación. De hecho, las autoridades ya están próximos a dar con su captura.