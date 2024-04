Estos serían los barrios en los que se aplicaría la multa de $1.200.000 por derrochar agua durante el racionamiento en Bogotá

Al cumplirse 12 días de racionamiento de agua en Bogotá, debido a la crisis en los embalses por el desabastecimiento y la sequía pronunciada por el fenómeno de El Niño, como medida para mitigar el consumo, el objetivo de llegar a 15 metros cúbicos aún no se logra.

A pesar de los cortes de agua, distribuidos por zonas, y la presencia de algunas lluvias en estos días, el nivel de los embalses no es el adecuado, por lo que los llamados ahorrar son persistentes.

Ante la no atención del llamado para ahorrar agua, entre las medidas anunciadas por el alcalde, Carlos Fernando Galán, está la imposición de multas a quienes desperdicien el líquido.

La Alcaldía reveló un listado de barrios que podrían enfrentar multas considerables por no contribuir al racionamiento y se les impondrían multas de $1.200.000

Campaña de ahorro de agua en Bogotá no ha dado los resultados esperados: podrían decretar medidas más drásticas

Embalses siguen en niveles críticos

El mandatario local también reportó que “la caída en el nivel del sistema Chingaza tiene que ver con que no ha habido precipitaciones. Entonces, evidentemente, seguimos consumiendo menos y no hay precipitaciones, por ende está saliendo más agua y no está entrando agua en los embalses en este momento o está entrando muy poca agua porque los afluentes del embalse están afectados por cuenta de la falta de lluvia”.