La campaña de ahorro de agua en Bogotá no ha dado los resultados esperados: podrían decretar medidas más drásticas ante bajos niveles de los embalses

“O bajamos el consumo o las medidas deberán ser más restrictivas. No se trata de guardar agua sino de consumir menos”, ha sido el tajante llamado de Galán.Y no es para menos. En las primeras jornadas del racionamiento, varios sectores de la ciudad le hicieron conejo a la medida. “Usar los tanques en los días de restricción es hacerles trampa a los embalses”, ha dicho el mandatario distrital.

Multas

Desde hace 10 meses, alcaldía de Claudia López sabía que habría escasez de agua en Bogotá y no se anticipó al racionamiento, actas lo demuestran

El alcalde Carlos Fernando Galán no descarta medidas más dráscticas. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / SEMANA

Las medidas se podrían hacer más restrictivas. La Alcaldía se comprometió a evaluar cada 15 días el balance de las jornadas de racionamiento, y con solo mirar la gráfica diaria del consumo de agua, se puede evidenciar que no se ha cumplido con la meta de ahorro. Lo anterior deja entrever que el racionamiento, en el corto plazo, no se va a eliminar.

Meses de sequía

Pero para la zona donde está Chingaza, otro es el panorama. “El sistema Chingaza depende del régimen pluviométrico de la Orinoquía, más no de la región Andina. Allí enero fue bastante seco; en febrero sí se recibieron lluvias importantes que no se esperaban; marzo estuvo por debajo de lo normal y abril también ha estado afectado por la sequía. Para la Orinoquía, a diferencia de la región Andina, no se espera que se instalen con fuerza las lluvias para este segundo trimestre, y para después de junio, para el segundo semestre del año, se viene una temporada seca”, acotó Echeverry.