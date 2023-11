Urgente: estos videos son clave para encontrar a Eva Luna, la niña de 8 años que desapareció misteriosamente en Bogotá

Desde ese día, la angustia de la familia no cesa ya que no han tenido ninguna noticia de la niña, pese a que han hecho todo lo posible por encontrarla lo más rápido posible.

Karen Navarro, madre de la menor, le explicó a SEMANA que ella, su esposo, su hija y su otro hijo se fueron a dormir tras almorzar. Sin embargo, todo cambió después de que se despertaran y se percataran que su hija no se encontraba en el hogar, momento en el que inició su calvario.

“Ella en la mañana me dijo que quería ir al parque con la bicicleta, pero yo le dije que no se podía, que estábamos cansados y que queríamos dormir. Ya después de almuerzo, ella se fue al cuarto a tocar piano, y se quedó dormida, yo la arropé, la dejé dormida, y me fui a mi cuarto a descansar con mi esposo, pero luego la niña se salió”, relató a este medio.