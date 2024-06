Habló papá del militar muerto en batallón y confesó qué le dijo su hijo antes de aparecer sin vida en su habitación

“Todo estaba normal, él estaba normalito. Incluso, me mandó una transferencia por Nequi, pues no tenía para la gasolina del carro , ya que yo trabajo en la seguridad de la empresa. Él me mandó 30.000 pesos a las 10:45 de la noche”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Él no me dijo nada raro y no se despidió de manera especial, todo fue normalito. En ningún momento me mandó nada. Ya después mi esposa me llamó a las 2:00 de la mañana a decirme que el Batallón le confirmó que él se había quitado la vida”.