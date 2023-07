Hospital El Tunal en Bogotá, pionero en innovadora cirugía bariátrica en el país; así es la intervención

¿Qué tan recomendable es someterse a un bypass gástrico? Esto recomiendan los expertos

A partir de ese contexto, el estudio Long-term Study of Bariatric Surgery for Obesity: LABS, del Instituto Nacional de enfermedades Digestivas y del Riñón (Niddk, por sus siglas en inglés), analizó a profundidad los resultados de los pacientes que se sometieron a esta intervención quirúrgica, a fin de comprobar la eficacia de este procedimiento.

No obstante, ningún paciente de estos tuvo complicaciones posteriores significativas o de gravedad. Aquellos que tuvieron resultados negativos, pudieron ser tratados mediante otro procedimiento. Asimismo, las personas que tenían anteriormente antecedentes de coágulos de sangre, no experimentaron una reacción de esta sintomatología; es decir, el bypass no les despertó esta condición. Los pacientes que experimentaron esta condición no tenían antecedentes familiares relacionados con esto.