Indignante: call center amenazó con despedir a trabajadores, tras la evacuación que hicieron por el fuerte temblor en Bogotá

Uno de los lugares desde donde suelen escucharse quejas son los call centers , a raíz de la carga laboral (en algunos casos), los horarios o las restricciones y seguimiento a lupa en las actividades diarias . Pese a que no es una generalización, a estas se suma la aguda rotación de turnos que puede presentarse y la exposición a la que el personal se somete para recibir un salario.

Tras el fuerte temblor que se presentó en el centro del país, este jueves 17 de agosto, un call center no permitió que sus empleados evacuaran ante el sismo y argumentó que las oficinas eran antisísmicas.

Sin embargo, hubo denuncias de compañías que no permitieron su evacuación después del fuerte temblor que asustó a Colombia, indicó el medio digital Cambio.

A través de redes sociales, específicamente en X, circularon algunas quejas de trabajadores por la falta de empatía de las empresas, entre ellas se encuentra los call centers Accedo y Conecta, que no dejaron que salieran de las oficinas y, en cambio, les exigieron seguir en sus labores.

Denuncia por call center que no dejó evacuar ante el sismo en Bogotá | Foto: X: @01ArmandoBeltra

En medio de la desesperación, llegaron a la puerta de evacuación que da hacia las escaleras, pero cuando estaban próximos a bajar “nos dijeron que como no había sonado la alarma no había necesidad de salir y que igual el edificio era antisísmico, por lo que no había necesidad de evacuarlo; sin embargo, todo seguía moviéndose y se sentía muy duro, incluso, sonaba la estructura”, comentó el empleado de Accedo.