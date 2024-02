Inseguridad en Bogotá: hombre fue linchado por, presuntamente, robar unas cervezas; recibió brutal golpiza

Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto, puesto que no llevaba ningún documento cuando se presentaron los hechos, por lo que está como un NN. No obstante, algunas versiones apuntan a que vivía en esta zona de la ciudad y no era ningún delincuente, sino que el presunto robo ocurrió con el objetivo de cumplir una apuesta, aunque esta información no ha sido confirmada.