La conmovedora foto que subió Alejandra Isaza, exesposa de Hernán Roberto Franco, tras su asesinato en la 93

Un nuevo caso de sicariato estremeció la semana pasada a Bogotá, luego de que fuera asesinado el reconocido empresario colombiano, Hernán Roberto Franco Charry, dentro de un exclusivo edificio del Parque de la 93, ubicado en el norte de la ciudad.

“El ciudadano fue abordado por una persona que se movilizaba en una motocicleta. Fue un ataque directo con arma de fuego. El ciudadano, que se dedicaba a realizar auditorías en el sector privado, falleció”, precisó el coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Mediante las historias de Instagram, la modelo Alejandra Isaza Vélez, expareja sentimental de la víctima, rompió el silencio recientemente e hizo un breve pronunciamiento con respecto a su muerte. No obstante, no entregó mayores detalles sobre la relación que sostenían en la actualidad.

La comunicadora social, exintegrante de Noticias Caracol, les pidió a todos sus seguidores ser bastante prudentes en este difícil momento que atraviesa la familia del famoso empresario, teniendo en cuenta que él era el padre de su única hija.

“Respecto a las noticias que están circulando, he recibido varias llamadas de diferentes medios de comunicación. Por el momento, no he dado ni pienso hacer ningún pronunciamiento a los medios. Es un momento difícil para la familia del papá de mi hija, para mí y para mi hija. Les pido prudencia y respeto”, precisó.

El pronunciamiento de Alejandra Isaza, expareja del empresario Hernán Roberto Franco Charry, asesinado en el Parque de la 93 | Foto: Foto de @alejaisazaz en Instagram

Igualmente, la reconocida presentadora compartió este fin de semana una conmovedora publicación, donde aparece junto a su hija. Además, acompañó el post con un emoji de corazón negro y una estrofa de la canción No crezcas más, interpretada por el dúo cristiano Tercer Cielo.

“Y tal vez no sepas que yo, me levanto por ti; que a veces, si te falta algo, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive, el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición”, dice inicialmente el tema musical que subió Isaza.

Luego, señala: “Como si de arriba, me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás, te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, ¡Por favor, no crezcas más! ¡Siempre serás... Mi pequeña! ¡Por favor, no crezcas más!”.

Cabe recordar que la modelo también subió un video el viernes pasado desde el Parque de la 93. En la pieza audiovisual se puede apreciar cómo su pequeña hija, en cuclillas, prende una vela en el lugar donde falleció su padre, Hernán Roberto Franco.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó en rueda de prensa que el famoso empresario colombiano iba a ‘destapar’ el miércoles pasado unas irregularidades que se encontraron en una auditoría que se le hizo recientemente a una empresa privada.