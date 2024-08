La galardonada como la mejor profesora del mundo estuvo en Bogotá y habló con SEMANA: “otra escuela es posible y necesaria”

L.J.: Nació hace ya 16 años en España, cuando yo comencé a dar clases y me di cuenta que el alumnado se aburría, y no aprendía todo lo que debía. Y por otra parte, me di cuenta que la sociedad actual no podía seguir reproduciendo un sistema educativo anclado al siglo XIX, porque la sociedad de ahora demanda una serie de cosas que antes no se demandaba en la sociedad anterior. Antes vivíamos en una era con difícil acceso a la información para los niños y niñas, pero ahora vivimos en una sociedad tecnológica con un avance científico, inteligencia artificial y a golpe de botón y de pantalla podemos acceder a cualquier tipo de información, consultar cualquier tipo de duda que tengamos en el aspecto teórico.