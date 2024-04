Ladrones llegaron en vehículo de alta gama y robaron a dos jóvenes en Bogotá; hurtaron una camioneta

“Se me parquea una camioneta de alta gama al frente, y se bajan dos sujetos con armas de fuego. En ese momento, uno me aborda por el lado del conductor y me empieza a decir que le entregue el control del carro, que si no me pega un pepazo ”, relató.

“Yo tenía el carro engranado y todo, entonces, en ese momento, él me dice que ni se me ocurra arrancar el carro y empieza a abrirme la puerta. Yo hago que me quito el cinturón y arranco, pero el carro se frena con la pared del parqueadero y ahí ya llega el otro sujeto que se me había puesto adelante, me encañona y me empieza a jalar; ahí me da un cachazo en la cabeza”, detalló al Ojo de la noche.