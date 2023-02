Llega primera academia de educación sexual a Bogotá: ofrecerá desde talleres de ‘bondage’ y seducción hasta terapias de pareja

A Bogotá llegó Sex Academy Latam, un espacio en el que las personas “podrán hablar y aprender sobre sexualidad sin prejuicios”. En este espacio, los participantes podrán encontrar “un lugar seguro en el que pueden explorar el deseo, el placer y sus cuerpos a través de talleres, consultas y terapias teóricas y prácticas”.

Aunque la educación sexual existe en Colombia desde los años noventa, para Sex Academy los programas se enfocan únicamente en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades sexuales. En otras palabras, está enfocada en la perspectiva sanitaria de la sexualidad, “más no en el placer y el conocimiento del propio cuerpo”. Es por eso que esta academia se ha propuesto “educar desde una perspectiva más amplia y que promueva el derecho al placer”.

Sex Academy ofrece talleres de bondage, seducción, terapia individual, terapia de pareja y consultas empresariales - Foto: Sex Academy Latam

La academia llegó a la capital colombiana para abordar la sexualidad no solo desde la prevención, sino también desde el amor propio, el cuidado de los otros, la diversidad y la diversión. La academia busca romper “tabúes y prejuicios”, y “reconciliar a las personas con su cuerpo, el placer y el deseo”. Su objetivo es que los participantes se sientan cómodos y seguros de sí mismos y que puedan aprender a valorar el cuerpo propio y el de los demás.

“Sex Academy viene para hablar de una sexualidad sana, segura, consensuada y para enriquecer el placer de los colombianos desde una mirada tranquila, de confianza y legítima a nivel educativo”, aseguró Daniel Tapias, director de la academia en Latinoamérica.

A Bogotá llegó Sex Academy Latam, un espacio único en el que las personas podrán hablar y aprender sobre sexualidad sin prejuicios - Foto: Sex Academy Latam

Con una experiencia de siete años en España y Estados Unidos, esta academia de sexualidad arribó al país para ofrecer talleres de bondage, seducción, terapia individual, terapia de pareja y consultas empresariales. Cada taller tiene su propia metodología, aunque en su mayoría son sensoriales y experienciales. Son espacios de aprendizaje y entretenimiento en los que los participantes podrán profundizar en su conocimiento de la sexualidad y explorar diferentes aspectos de ella.

Algunos de los talleres que se han ofrecido en las instalaciones de esta academia, que han llamado la atención de cientos de personas, y por el cual han pasado más de 500 usuarios, son ‘Amor y éxtasis tántrico’, ‘Amor y seducción a través del Burlesque’, ‘Átame: un taller para hacer el amor de otras maneras’, entre otros. Desde su creación en Barcelona en 2012, esta propuesta se ha establecido en varias ciudades y ha trabajado con diversas instituciones en Colombia, como la Secretaría de Juventud de Medellín, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) y el Festival Internacional de Artes Eróticas (AEFEST).

Cada taller tiene su propia metodología, aunque en su mayoría son sensoriales y experienciales. Son espacios de aprendizaje y entretenimiento en los que los participantes podrán profundizar en su conocimiento de la sexualidad - Foto: Sex Academy Latam

De acuerdo con la academia, la educación sexo-afectiva es una propuesta fundamental que le permite a las personas ser conscientes de cada uno de los aspectos de su sexualidad y cultivar una sensibilidad necesaria por el cuidado y amor propio. Desde talleres de seducción hasta terapias individuales y de pareja, según la academia, busca transmitir conocimientos y herramientas para ayudar a las personas a comprender mejor su propia sexualidad y la de los demás.

Al mes, la academia ofrecerá alrededor de cuatro talleres, así como charlas e incluso festivales. No importa si soltero, si tiene pareja o si se identifica con cualquier orientación sexual, este espacio le abre las puertas a todos.

Llega la primera academia de educación sexual a Bogotá. Al mes, la academia ofrecerá alrededor de cuatro talleres, así como charlas e incluso festivales - Foto: Sex Academy Latam

Pese a que este establecimiento está enfocado en la población adulta, cabe recordar que el tema de la sexualidad no concierne solo a mayores de edad. Para expertos como Esperanza Durán, psicóloga y jefe de soporte emocional de la Clínica Universitaria Colombia, es recomendable hablar del tema con los más jóvenes sin tabúes: “Tal vez hace 30 años este tipo de preguntas se veía mal y, en el peor de los casos, se consideraba como actos indebidos. Por fortuna, ahora hay una apertura diferente de las familias hacia el tema, porque hace unos años lo dejaban al colegio, se ponía apodos a los genitales y había mucho pudor infundado. Los padres jóvenes de hoy entienden que somos seres sexuales, que la sexualidad no es solo un tema de relaciones y que no hay que llamar a las partes íntimas por otros nombres”.