Lo último: ordenan cuarentena en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova por brote de infección respiratoria

De acuerdo con la entidad, la cuarentena irá hasta el próximo 14 de febrero para los casos expuestos, siempre y cuando no se identifiquen nuevos.

Exclusivo: “El Ejército dejó morir a mi hijo, no le dieron los medicamentos que necesitaba”; madre del cadete muerto en Escuela Militar

Contexto: Exclusivo: “El Ejército dejó morir a mi hijo, no le dieron los medicamentos que necesitaba”; madre del cadete muerto en Escuela Militar

En todo caso, la Secretaría de Salud manifestó que la presencia de estos casos no debe ser una situación de alarma para la población general. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente circula este virus en Colombia, es importante recordar la importancia de mantener espacios bien ventilados, usar el tapabocas cuando se presentan y vacunarse contra influenza y Covid-19-19 según las indicaciones.

Paralelamente, mientras la Secretaría de Salud ordenaba una cuarentena, el Ejército Nacional reconoció en una rueda de prensa que no sabe si le entregaron medicamentos al cadete Cristopher Blanco, quien murió de neumonía, o si los medicamentes solamente le fueron diagnosticados.

| Foto: Archivo Particular

El cadete Cristopher Blanco murió en extrañas circunstancias bajo el cuidado del Ejército. | Foto: Archivo Particular

Agregó que su hijo le contó que al ver su estado de salud fue remitido al dispensario militar, pero que allí solamente le hicieron el diagnóstico médico, pero que no le dieron medicamentos para tratar los quebrantos de salud que venía padeciendo.

“Mi hijo me informó que desde el Ejército le dijeron que él no tenía seguro médico y que no le podían dar los medicamentos para tratar la fiebre y la tos, que él por su cuenta los tenía que comprar”, denunció la afligida mamá.