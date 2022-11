“No sé si está fallecido”: el conmovedor relato de la esposa de una de las víctimas de La Calera

Luz Ángela Ríos pide a gritos desde la tarde de este sábado que los organismos de socorro den con el paradero de su esposo, Javier Velilla Arrieta, luego de ser arrastrado por un deslizamiento de tierra tras las fuertes precipitaciones que se registraron en la zona rural de La Calera.

Aunque los organismos de socorro de Cundinamarca informaron que el cadáver del hombre fue encontrado en la jurisdicción de Bogotá, los funcionarios departamentales y municipales no le han dado cuenta de la ubicación de su compañero sentimental, con el que tiene cuatro hijos.

“No sé todavía si está fallecido. Necesito esa retroexcavadora para que lo busquen porque no lo hemos encontrado. Lo que hacen es mandar la retroexcavadora a abrir vías para que pasen los carros lujosos de esta zona, porque ellos son más prioridad, porque tienen plata y yo no”, relató la mujer.

Entre lágrimas recuerda que la última conversación que tuvo con Velilla Arrieta fue a las 3:00 p. m. de este 12 de noviembre. Entre tanto, hablaron de las fuertes lluvias que se estaban descargando en ese momento sobre La Calera y planearon encontrarse después de las 7:00 p. m.

La víctima era vigilante en un conjunto residencial del sector. Ante las emergencias que se empezaron a reportar en las redes sociales, salió junto a otros dos compañeros a revisar el panorama en la zona, tras recibir la orden de inspección por medio del radio de comunicaciones que portaba.

El recorrido lo realizaron en un carro particular que fue arrastrado por un deslizamiento de tierra que se desprendió, impulsado por una avalancha. Dentro del vehículo estaba Velilla Arrieta junto a Holman Rodríguez, los dos murieron. Mientras que otra persona alcanzó a esquivar el incidente.

Fue este ciudadano quien le detalló a Luz Ángela Ríos lo que había pasado con su esposo. Minutos antes, ella se mostró inquieta por la información que circuló en los medios de comunicación: una mujer perdió la vida mientras conducía una motocicleta en La Calera, entonces estaba cerca de Javier.

La esposa le marcó insistentemente a su celular sin tener éxito. Fue en ese momento cuando contactó al testigo del lamentable hecho. Lo primero que se le pasó por la mente fue llegar al sitio donde fue arrastrado. Salió con su hija de 18 años y dejó a los otros tres bajo el cuidado de una hermana.

“Yo me vine corriendo con mi hija. [Nos dijeron] que no aparecían, que no aparecían. No me dieron nada de explicaciones. Yo de aquí no me voy a mover. Esto no tiene nombre. ¿Dónde está la alcaldesa que dijo que venía? La señora pasó y se le olvidó que yo existo”, comentó Luz Ángela Ríos.

Ahora bien, en medio de la sesión del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres que se llevó a cabo este domingo, la Gobernación de Cundinamarca informó que los dos cuerpos que fueron reportados como desaparecidos fueron hallados por los bomberos de la ciudad de Bogotá.

Así las cosas, en las últimas 24 horas, se han presentado tres fallecimientos en La Calera por cuenta de los eventos naturales que desataron las fuertes precipitaciones. Además, las autoridades contabilizan parcialmente afectaciones en 70 familias, aunque avanzan en el censo de damnificados.

Los movimientos en masa que se desprendieron sobre los ejes viales también son un dolor de cabeza para los habitantes. Al menos 20 puntos críticos hoy están afectando la movilidad entre esta zona del departamento de Cundinamarca y la capital del país. La carretera está cerrada hace 20 horas.